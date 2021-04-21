Москва, , 09:38 — REGNUM Российские власти осуждают применение насилия против мирных протестующих в Мьянме, обращаются ко всем сторонам с призывом к диалогу и считают, что вмешательство во внутренние дела этой страны является недопустимым. Об этом 21 апреля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«Совет Безопасности ООН внимательно следит за развитием событий в Мьянме. Позиция СБ четко сформулирована в заявлении председателя Совета от 10 марта этого года. В нем решительно осуждается насилие против участников мирных протестов, подчеркивается необходимость сохранения демократических институтов, содержится призыв к проведению мирного диалога и примирению в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы. Россия полностью разделяет эту сбалансированную позицию», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ильичев отметил, что в Москве считают, что во избежание дальнейшей эскалации Совбезу ООН необходимо «и далее настаивать на налаживании диалога между всеми заинтересованными сторонами».

«С этой целью выступаем за большую вовлеченность регионалов, прежде всего АСЕАН. Обратили внимание на активно обсуждаемую асеановцами инициативу созыва внеочередного саммита для обмена мнениями по ситуации в Мьянме. Будем ждать итогов форума. Важно помочь Мьянме достойно выйти из нынешнего непростого периода ее истории», — добавил российский дипломат.

Кроме того, он подчеркнул, что обязательным условием для предпринимаемых усилий по мирному разрешению вопроса в стране должна быть «последовательная приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенного государства».

«Решение возникающих в стране проблем должны найти сами мьянманцы, а роль международного сообщества заключается в оказании им содействия в этом деле», — добавил директор департамента международных организаций МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля ряд индонезийских общественных организаций отверг запланированное присутствие командира военной хунты Мьянмы Мина Ауна Хлаина на саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится в Джакарте 24 апреля.