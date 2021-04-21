Смоленск, , 09:28 — REGNUM Пьяный мужчина напал на врача-педиатра, прибывшего на вызов к ребёнку, в Смоленске 19 апреля, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Предварительно установлено, что 19 апреля родители маленького ребёнка, у которого появились симптомы болезни, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики после осмотра передали сообщение о больном ребенке в детскую поликлинику по месту жительства. Для осмотра к пациенту был направлен врач-педиатр. Когда тот позвонил в дверь квартиры, 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт и ударил врача по лицу, причинив ему телесные повреждения.

Позже подозреваемый пояснил, что ранее в подъезде поругался с соседом и, когда в дверь позвонил незнакомый мужчина, он, не понял, кто это. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.