Страсбург, Франция, , 09:27 — REGNUM Доклады ПАСЕ по ситуации с блогером Алексеем Навальным не преследуют цель добиться выхода России из Совета Европы, заявил докладчик ПАСЕ, автор докладов по Навальному и французский депутат Жак Мэр.

«Нет, мы хотим не этого, — сказал он ТАСС. — Если будет прогресс и мы увидим конкретные признаки улучшения ситуации с Навальным — его освобождение и прочее, — то в таком случае у нас не будет необходимости заходить дальше».

Вместе с тем, добавил он, цель в данном случае не добиться выхода России из Совета Европы, а добиться через диалог, чтобы Москва «соблюдала свои обязательства».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Симоновский суд Москвы отправил Навального в колонию, заменив ему условный срок на реальный. Блогер проведёт в исправительном учреждении под Владимиром около двух с половиной лет.

В ЕСПЧ «потребовали» «немедленного» освобождения Алексея Навального. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал это «требование» грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства. Решение ЕСПЧ неправомерно и является серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что недопустимо, отметил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: В российской делегации рассказали о реакции на дебаты по Навальному