Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Обращение к президенту США Джо Байдену подписали ряд американских и бразильских деятелей культуры. Они просят не заключать соглашений по защите окружающей среды с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, пока темпы вырубки амазонских лесов не сократятся, пишет 21 апреля газета Folha de S.Paulo.

В послании подчёркивается, что для преодоления угроз Амазонии, климату и правам человека нужны срочные действия, но соглашение с Болсонару не станет выходом. Авторы обращения выступили за дальнейший диалог с коренными жителями бассейна Амазонки, властями и гражданским обществом.

Такой диалог нужен до каких-либо обещаний и выделения средств, подчеркнули они.

В числе подписантов указаны известные голливудские актёры Леонардо Ди Каприо, Алек Болдуин, Хоакин Феникс, Орландо Блум, Джейн Фонда, Сигурни Уивер, музыканты Кэти Перри и Роджер Уоттерс. Со стороны Бразилии обращение поддержали музыканты Каэтану Велозу, Жилберту Жил, актеры Соня Брага и Вагнер Моура и другие.

По их мнению, именно при Болсонару в Бразилии стали в большем объёме незаконно вырубать экваториальные дождевые леса Амазонии, вторгаться на земли коренного населения и нарушать права экологов.

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