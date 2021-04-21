Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Циклон принесёт в Санкт-Петербург осадки и похолодание. В течение дня температура не поднимется выше +8 градусов, будет дуть северо-восточный ветер. Об этом 21 апреля сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Весенний снегопад в Петербурге (архивное фото) ИА REGNUM

По его словам, синоптическая ситуация в Северной столице 21 апреля будет определяться циклоном, пришедшим с юга. Он сделает погоду облачной, временами пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом.

Температура воздуха в Петербурге составит +5…+7 градусов, по Ленинградской области +4…+9 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Отметим, что по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 21 апреля на западе Ленобласти местами пройдет небольшой дождь, на востоке региона осадки в виде дождя и мокрого снега.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев ждет похолодание и мокрый снег