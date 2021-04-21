Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors совместно с SAIC представил в Китае самый маленький в истории бренда кабриолет Wuling MINIEV Cabrio. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Wuling Hong Guang MINIEV Cabrio позиционируется компанией, как авто для любителей шоу и хакеров.

Концепт-кар похож на модель Dartz FreZe, которая является одним из самых доступных электрокаров в Европе. Стоимость MINIEV составит около 4300 долларов (324 тыс. рублей), что на половину ниже той цены, по которой будет продаваться Dartz.

Стоит отметить, что всего за 20 дней с момента старта заказов на Wuling MINIEV Cabrio, дилерам марки поступило 15 тыс. заявок на это авто. А спустя несколько месяцев компания получила 50 тыс. заказов.

Автопроизводители оснастили электрокар цветными дверными вставками, светодиодными фарами, колёсами с шестью спицами на низкопрофильной резине и откидной тканевой крышей.

Ранее General Motors анонсировал премьеру обновленной версии удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer. Длина модели для китайского рынка составит 4999 мм — на 137 мм больше, чем на других рынках.

Читайте также: General Motors увеличила продажи автомобилей в Китае на 69%