Черкесск, , 09:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии врачи вылечили от COVID-19 жительницу города Черкесска, которой исполнилось 99 лет. На днях её выписали из ковидного госпиталя после двухнедельного лечения, сообщили 21 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Пожилая жительница столицы Евдокия М. была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии с двухсторонней полисегментарной пневмонией и кислородной недостаточностью. Её поместили в реанимацию, где пациентке проводили упреждающую антицитокиновую противовоспалительную терапию.

После того как ее состояние стабилизировалось, долгожительницу перевели в палату терапии, в которой, учитывая возраст, установили индивидуальный пост. Спустя две недели пациентка пошла на поправку и ее выписали. Родные бабушки выразили глубокую благодарность врачам за их труд, а медики пожелали бывшей пациентке крепкого здоровья еще на долгие годы.