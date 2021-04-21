Ярославль, , 09:25 — REGNUM В Ярославской области специалисты региональной экоаналитической лаборатории взяли на пробы жидкость неизвестного происхождения, разлитую близ деревни Городище. Об этом сообщает правительство региона.

Загрязнение водоёма под Ярославлем Yarregion.ru

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в районе деревни Городище неизвестные сбросили около прудов два пластиковых куба с белой жидкостью, которая разлилась и стала похожа на водоём. Как уточняют областные власти, жидкость вылилась в один из прудов.

Результаты анализов будут готовы в течение двух недель. Информацию о загрязнении передали в Росприроднадзор, который также проведёт исследования и примет меры.

Власти обещают наказать виновных. Сейчас, исходя из обнаруженной тары и сопутствующих отходов, они ищут компании, которые могут быть причастны к загрязнению.

С начала 2021 года в Ярославской области выявлено 119 нарушений экологического законодательства. Штрафы общей суммой в 1 миллион 442 тысячи рублей получили 115 лиц.

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