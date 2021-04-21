Ярославль, 21 апреля 2021, 09:25 — REGNUM В Ярославской области специалисты региональной экоаналитической лаборатории взяли на пробы жидкость неизвестного происхождения, разлитую близ деревни Городище. Об этом сообщает правительство региона.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в районе деревни Городище неизвестные сбросили около прудов два пластиковых куба с белой жидкостью, которая разлилась и стала похожа на водоём. Как уточняют областные власти, жидкость вылилась в один из прудов.
Результаты анализов будут готовы в течение двух недель. Информацию о загрязнении передали в Росприроднадзор, который также проведёт исследования и примет меры.
Власти обещают наказать виновных. Сейчас, исходя из обнаруженной тары и сопутствующих отходов, они ищут компании, которые могут быть причастны к загрязнению.
С начала 2021 года в Ярославской области выявлено 119 нарушений экологического законодательства. Штрафы общей суммой в 1 миллион 442 тысячи рублей получили 115 лиц.
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