Ташкент, , 09:25 — REGNUM Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Узбекистане получат единовременные пособия в размере 12 млн сумов ($1143). Об этом сообщает агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Глава государства также поручил провести специальные встречи и культурно-просветительские вечера, приуроченные ко Дню Победы. Кроме того, ветераны могут получить путевки в санатории.

Напомним, в 2020 году размер пособия участникам Великой Отечественной войны составлял 10 млн сумов ($952), в 2019 году — 7,5 млн сумов ($714), в 2018 году — 5 млн сумов ($476).