Петропавловск-Камчатский, , 09:24 — REGNUM На Камчатке за последние 24 часа выявили ещё девять случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 10). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 371 человека. Всего провели более 335 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в региональном оперативном штабе.

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Врачи выписали в связи с полным выздоровлением ещё 13 пациентов. Всего в крае успешно справились с болезнью уже 13 704 человека. Стали жертвами коронавируса 213 жителей Камчатки. Последние два смертельных исхода от COVID-19 были зафиксированы 9 апреля.

Для прохождения лечения в ковидные госпитали были направлены ещё семь человек. Всего в стационарах лечатся 92 пациента. У 56 человек на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию. Из 164 специально развёрнутых ковидных коек свободными остаются 72.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 34, выздоровели ещё 60 человек, один пациент скончался.