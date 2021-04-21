Сорочинск, Оренбургская область, 21 апреля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В пригороде Сорочинска Оренбургской области возле жилого дома обнаружен снаряд, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Боеприпас, обнаруженный под Сорочинском

На снаряд наткнулись в селе Березовка вечером 19 апреля. От места ЧП до жилого дома расстояние составило 300 метров. В муниципальное образование в дозор выезжал пожарный боевой расчет.

До прибытия военных специалистов дежурство на месте вели пожарные и полицейские. Боеприпас вывезен на военный Тоцкий полигон.