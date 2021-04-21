Киев, , 10:06 — REGNUM Украине важно понимать, на какую именно помощь международных партнёров она может рассчитывать в случае «российской агрессии». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в своём видеообращении.

«Как именно и кем именно вы поможете нам, если некоторые вновь проигнорируют границы в центре Европы? Понимаете ли вы, что Украине… может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность?» — сказал Зеленский.

Он также задался вопросом, будет ли мировое сообщество «прятаться от неприятных вопросов» в случае широкомасштабной российской «агрессии».

Зеленский добавил, что Украине нужна уверенность в том, что она, будучи «щитом для Европы», получит поддержку не только с высоких трибун, но и непосредственно на поле, «плечо к плечу».

Напомним, с 2014 года власти Украины продолжают обвинять Россию в некой «агрессии» в Донбассе, отказываясь признать тот факт, что гражданский конфликт в регионе был спровоцирован государственным переворотом в Киеве, по приказу представителей нового украинского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться «в любой точке Донбасса».

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