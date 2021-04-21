Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) прекратит бойкотировать парламент Грузии только после освобождения лидера ЕНД Ники Мелии, арестованного по подозрению в организации беспорядков в июне 2019 года в Тбилиси. Об этом, как передаёт агентство «Новости-Грузия», 20 апреля сообщила журналистам представитель партии Саломе Самадашвили.

Она рассказала о встрече лидеров оппозиции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который прибыл в Тбилиси 19 апреля. На встрече обсудили освобождение Мелии под залог, но в ЕНД отказались от такого варианта.

«Мы пояснили, что Мелия не должен выплачивать залог с правовой точки зрения, к тому же, у него нет такого желания. Если правительство не использует другие механизмы для его освобождения, то, по соглашению, закон об амнистии должен быть зарегистрирован в Бюро парламента через неделю. В этом случае оппозиция начнет работать только над этим законом», — сказала Самадашвили.

Напомним, в Грузии 19 апреля представители правящей партии «Грузинская мечта» и лидеры ряда оппозиционных партий подписали предложенное Мишелем соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. В соглашении также говорится, что должна быть объявлена амнистия по делу о беспорядках в Тбилиси. От ЕНД соглашение подписали только Самадашвили и бывший лидер партии Григол Вашадзе.

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