Чойский район, Алтай, , 09:21 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай завершено расследование уголовного дела об убийстве местного жителя его родной сестрой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, после преступления 35-летняя женщина заявила в полицию о его безвестном исчезновении.

По данным следствия, родственники поссорились, распивая совместно спиртное в начале августа в селе Сейка. В ходе ссоры обвиняемая толкнула 31-летнего брата руками и повалила на пол.

«После чего женщина села на него сверху, сдернула с дверного проема штору, которую обмотала вокруг его шеи и, затянув ее концы, задушила брата. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленница разбудила сожителя, с помощью которого вынесла тело потерпевшего на улицу, где в огороде указанного домовладения закопала его», — отметили в управлении.

Спустя полгода, в январе 2021 года, она обратилась в полицию, заявив о безвестном исчезновении брата. Она сообщила, что тот уехал в Горно-Алтайск и не вернулся. Однако в ходе расследования следователям удалось установить реальную причину исчезновения мужчины. В феврале его останки были найдены и извлечены для проведения экспертизы.

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