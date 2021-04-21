Якутск, , 09:36 — REGNUM Предваряя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, политолог Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 21 апреля предположил четыре основных темы обращения.

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«Принципиальным моментом в обращении президента для Якутии является его позиция по конституционной реформе на местах. К примеру, в то время как на федеральном уровне полномочия парламентариев расширены поправками в Конституции от 2020 года, в республике хотят «сократить» парламент, что на мой взгляд является недалёким и опрометчивым поступком.

Второе, что будет важно не только для жителей Якутии, это строительство моста через реку Лена, а также реализация подобных инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке.

Третья значимая тема — это предстоящие выборы в Государственную думу РФ. Интересен момент: будут ли наказы в сторону изменения избирательного законодательства?

Четвёртый, не менее важный, насущный вопрос, касающийся международного положения России в связи с угрозой новых санкций», — выразил мнение Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 21 апреля озвучит послание Федеральному собранию.