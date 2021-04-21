Токио, , 09:22 — REGNUM Визиты премьер-министр Японии Ёсихидэ Суги в Индию и на Филиппины были отменены. Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

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Отмечается, что данные встречи были запланированы у главы японского правительства на конец апреля — начало мая и они были отменены, как считает источник, из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией в Японии и в Индии.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии за все время пандемии составляет более 542 тыс.