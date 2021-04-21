Москва, , 09:19 — REGNUM В Москве более 20 тыс. горожан, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы с антителами к COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

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Переливание плазмы от выздоровевших после коронавируса людей начали применять в городских больницах в апреле 2020 года. За это время доноры сдали более 13 тонн плазмы.

В настоящее время в Москве продолжается исследование применения плазмы от вакцинированных доноров. В нем участвуют 120 человек. После его завершения будет принято решение, можно ли приглашать вакцинированных москвичей стать донорами плазмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с апреля 2020 года по февраль 2021 года доноры сдали уже 10 тонн плазмы с антителами к COVID-19.

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