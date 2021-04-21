Ярославль, 21 апреля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. 20 апреля мэр Ярославля Владимир Волков принял участие в конференции городского отделения партии «Единая Россия». Об этом сам Волков сообщил в социальных сетях.

Страница Владимира Волкова в Facebook Владимир Волков выступает на конференции «Единой России»

Мэр рассказал однопартийцам об актуальных направлениях развития Ярославля: участии в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», о ямочном ремонте, покупке новой техники для уборки города, благоустройстве дворов и парков и других направлениях работы.

«Уверен, что в зале собрались неравнодушные, инициативные люди с активной гражданской позицией, объединенные одной целью — работать на благо ярославцев. Ведь только вместе, только сообща возможно успешно решать все и наболевшие, и вновь возникающие проблемы», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Городская конференция партии выбрала делегатов на областную конференцию, которая пройдёт 23 апреля. На ней партийцам предстоит избрать нового секретаря Ярославского регионального отделения партии. Напомним, это место стало вакантным после гибели в автокатастрофе председателя Ярославской областной думы Алексея Константинова. Исполняет обязанности секретаря глава одного из комитетов думы Ольга Хитрова. Ожидается, что она и будет утверждена секретарём регионального отделения.

По данным источников ИА REGNUM, на областной конференции выступит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.