Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовской области с начала наблюдения зарегистрированы, по информации на 21 апреля, 57 804 случая инифицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки заболели еще 136 жителей. Днем ранее носителями коронавируса стали 133 человека. Выздоровели за все время 52 308 пациентов, за сутки — 132 человека. Скончались 900 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре подтвержден 51 случай заражения, в Энгельсском районе — 19, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония выявлена у 39 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 апреля выявили 1225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем прироста инфицированных с 5 октября 2020 года. Накануне был выявлен 1251 новый носитель коронавируса.

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