Лондон, , 09:16 — REGNUM Футбольная ассоциация Англии (FA) одобряет выход шести английских клубов из состава Суперлиги. Об этом 21 апреля говорится в заявлении организации.

«Английский футбол гордится своей историей возможностей для всех клубов, и всё футбольное сообщество не одобряет закрытую лигу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что создание Суперлиги могло внести раскол в футбол, но противостояние этому турниру объединило всех.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер» и испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

20 апреля о выходе из Суперлиги объявили все шесть английских клубов — после того, как получили шквал критики от ФИФА, УЕФА, руководства национальных федераций, а также болельщиков, которые устроили акции протеста.

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