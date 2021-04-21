Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Екатеринбурге совершено ДТП с участием подростка, сообщили в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла у дома по адресу: пер. Выездной, д. 2. Водитель микроавтобуса №647 «Нижний Тагил — Екатеринбург» сбил 12-летнего школьника. Подросток перебегал проезжую часть улицы в неположенном месте

Подростка доставили в больницу, у него подтверждено сотрясение головного мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на январь-февраль 2021 года участниками каждого восьмого ДТП в Свердловской области стали дети.

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