Черкесск, , 09:12 — REGNUM Карачаево-Черкесия получила еще одну партию вакцины против коронавируса. В республику поставлено 9900 доз «Гам-КОВИД-Вак», сообщили 21 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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По данным ведомства, это самая крупная партия вакцины с начала массовой прививочной кампании от коронавируса. Общий объем полученного Карачаево-Черкесией антиковидного препарата составляет 33 382 дозы.

В настоящее время полностью привиты от COVID-19 11 779 жителей республики. Общее число получивших первую часть вакцины составляет 21 205 человек. Почти 50% из них — люди старшего возраста.

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