Самара, , 09:14 — REGNUM Холостые залпы из шести гаубиц произведут во время репетиций военного парада с первой очереди набережной реки Волги в Самаре. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что 3 мая и 5 мая на площади Куйбышева будут проходить репетиции военного парада, который посвящён 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. При этом генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. В ней примет участие полный состав парадных расчётов, авиации и военной техники.

«Запланировано, что в составе парадных расчётов 9 мая 2021 года по площади Куйбышева пройдут более 2100 человек. В составе механизированной колонны примут участие более 63 единиц вооружения и военной техники. Предусмотрена и воздушная часть военного парада», — говорится в сообщении пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что в ходе репетиций военного парада с первой очереди набережной р. Волги будут произведены холостые залпы из шести гаубиц Д-30 калибра 122 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре во время военного парада впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».