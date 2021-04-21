Саратов, , 09:26 — REGNUM Михаил Орлов с 21 апреля возглавил министерство образования Саратовской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Валерий Радаев.

В документе говорится, что исполнение обязанностей министра образования Саратовской области с 21 апреля возложено на Михаила Орлова, начальника планово-экономического отдела управления планирования и исполнения бюджета министерства образования. По образованию Орлов историк. Он в 1993 году окончил Саратовский госуниверситет.

До него обязанности министра исполняла Елена Нерозя, которая теперь является помощником губернатора.

ИА REGNUM напоминает, в феврале в правительстве Саратовской области были отправлены в отставку три министра — глава минобразования Ирина Седова, глава минкультуры Татьяна Гаранина и руководитель минтруда и соцзащиты Сергей Наумов.

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