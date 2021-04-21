Берлин, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки в Германии было выявлено 24 884 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 188 192.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончался 81 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 80 634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,824 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (690 253 заразившихся), Бавария (562 346) и Баден-Вюртемберг (412 646).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 15,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.