Шанхай, Китай, , 09:09 — REGNUM Британская компания Rolls-Royce представила на автомобильной выставке в китайском городе Шанхай нестандартные версии кроссовера Cullinan Black Badge, седана Ghost Extended и купе Wraith. Снимки с автомобилями размещены на сайте Motor1.

Седан Ghost Extended Motor1

Кузов модели Ghost Extended имеет двухцветное сочетание серого цвета Gunmetal и Jubilee Silver. Линии кузова и полоски на покрышках выкрашены в цвете Lime Green. По словам дизайнеров Rolls-Royce, этот цвет вдохновлён неоновыми огнями ночного Шанхая.

В салоне использована мозаика из нелакированного шпона с открытыми порами Obsidian Ayous. Этот элемент должен напоминать водителю и пассажирам модели деревянные ставни на окнах павильона в шанхайских садах Юй Юань.

Кузов кроссовера Cullinan Black Badge окрашен в цвет Segano Green. Салон автомобиля обтянут кожей оттенков Bespoke Serenity Green и чёрного. Что же касается салона, то он отделан шпоном Technical Fiber.

Купе Wraith Black Badge Pop Explosion окрашено в яркие сочетания цветов Bespoke GT Blue и Arctic White. Внутри эта модель может похвастаться эффектной «приборкой» с белым геометрическим рисунком. Сам салон обтянут кожей Muscari Blue.

Ранее компания Mansory представила модель Rolls-Royce Cullinan, окрашенную в зелёный цвет British Racing Green. Автомобиль получил широкофюзеляжный пакет и мотор V12 объёмом 6,75 л. Производительность машины составляет 601 л. с. (950 Нм).

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