Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Перенос встречи по Афганистану в Стамбуле не означает приостановки урегулирования в этой стране, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

«Мы всегда очень ясно говорили: Стамбул не являлся заменой Дохе, он не должен был поглотить более широкие дипломатические усилия. Эти усилия продолжаются», — сказал Прайс на регулярном брифинге.

За конкретными деталями, связанными с переносом совещания в Стамбуле, Прайс порекомендовал обратиться к правительству Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конференция по ситуации в Афганистане, которая должна была начаться в Стамбуле, отложена до завершения месяца Рамадан. Организованное Турцией заседание по мирному урегулированию ситуации в Афганистане должно было состояться в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.

Читайте также: Межафганские переговоры в Стамбуле перенесли из-за талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)