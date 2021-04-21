Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбургской области глава минприроды Александр Самбурский прокомментировал заявление экс-сотрудника экологической службы о том, что датчики экопостов подкручивали, чтобы они не показывали загрязнения атмосферы. По словам чиновника, человек, который сообщил о подкручивании датчиков являлся учредителем компании, являющейся «прокладкой» между компаниями 4,4 млн рублей. Когда фирму убрали, что траты снизились до 2,2 млн рублей в год, сообщает utv.ru.

«Человек, который давал комментарий был учредителем «Марка» (компания-«прокладка») до 2018 года. И параллельно с 2012 года был единственным сотрудником экологической службы, который имел право заходить на посты, проводить аккредитацию постов и взаимодействовать с самим «Марком». Представляете, учредитель компании взаимодействует со своей компанией», — обратил внимание министр.

Добавим, в Оренбуржье разразился очередной скандал вокруг работы экопостов. По данным СМИ, экс-сотрудник областной экологической службы сообщил, что данные экопостов искажались с помощью подкрутки датчиков. Как только появлялись жалобы населения на запах, с оборудованием осуществляюсь махинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году единая региональная система мониторинга качества атмосферного воздуха оказалась под пристальным вниманием правоохранителей. Выяснилось, что ряд экопостов выдавал неверные данные. Впоследствии по факту мошенничества в сфере экологического мониторинга возбудили уголовное дело. В настоящее время оборудование заменили, на его приобретение было выделено 53 млн рублей.

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