Киев, , 09:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать на Украину в начале лета 2021 года. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен 20 апреля в интервью информационному агентству «Укринформ».

По его словам, Макрон подтвердил своё желание посетить Украину после недавней встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Сейчас речь идёт… о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты мы сейчас не имеем, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской республики», — сказал дипломат.

Он также добавил, что недавний визит Зеленского в Париж следует рассматривать как один из плановых контактов между лидерами двух стран.

Напомним, ранее Макрон назвал «неприемлемым и контрпродуктивным» уровень напряжённости между Россией и Украиной, а также призвал РФ разрядить обстановку на границе с Украиной.

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