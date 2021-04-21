Нью-Дели, , 09:05 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 295 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за время пандемии. Об этом 21 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 295 041 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 15 616 130.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 2023 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 182 553.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 276 039 человек вылечились от нового заболевания и еще 2 157 538 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 259 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.