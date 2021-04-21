Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM Наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане является столкновение со стаей птиц. Об этом 21 апреля сообщили в министерстве обороны республики.

В оборонном ведомстве отметили, что специальная комиссия рассматривает все возможные версии. «Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц», — сообщили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Карагандинской области Казахстана потерпел крушение истребитель Су-35СМ вооруженных сил республики. Авария произошла при заходе истребителя на посадку. Пилоты успели катапультироваться.

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