Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:07 — REGNUM В посёлке Менделеева Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в круглосуточном режиме идёт строительство защитной дамбы. Общая протяженность гидротехнического сооружения составит более 17 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первый участок будет в микрорайонах Парковый и Парус — 2,8 км, второй — в посёлке Победа — 4,4 км, третий участок в поселке Менделеева — почти 10 км. На защищаемой дамбой территории живут 18 тыс. человек. Реализации проекта должна уложиться в более 9 млрд рублей.

На данный момент выполняются работы по устройству тела дамбы, идет прокладка системы водоотведения, устройство защиты верхового откоса.

Всего в Комсомольске-на-Амуре предполагается возвести 26 км дамб для защиты от паводка на Амуре. Работы планируют завершить к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском райцентре Акша накануне вероятного паводка появилась необходимость укрепить защитную дамбу.