Самара, , 09:03 — REGNUM Выставка военной техники и вооружения, посвященная празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, пройдет в Самаре. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что выставка военной техники пройдет в Самаре на улице Чапаевской с 6 по 9 мая 2021 года. Жители и гости города смогут ее посетить и увидеть 14 единиц техники при строгом соблюдении масочного режима.

Отмечается, что в связи с этим, проезд автотранспорта по участку ул. Чапаевской будет ограничен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре на репетиции парада Победы впервые представили ЗРС С-400 «Триумф».