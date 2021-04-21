Мехико, , 09:02 — REGNUM В результате аварии, которая произошла на нефтехимическом комплексе, находящемся в юго-восточном мексиканкам штате Веракрус, пострадали четыре человека. Об этом 21 апреля сообщает государственная нефтегазовая компания Pemex, являющаяся владельцем данного предприятие, на своей странице в соцсети Twitter.

«Нефтехимический комплекс «Морелос» прекратил работу из-за проблем с электроснабжением на участке турбогенераторов. К настоящему моменту известно о четырех пострадавших, получивших ожоги паром, их жизнь вне опасности», — говорится в сообщении

Также указывается, что все пострадавшие были доставлены в местную больницу в Минатитлане, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. При этом о причинах аварии не сообщается и отмечается, что Рemex уже принимает необходимые меры по ее ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на крупном складе с сахаром в американском Балтиморе (штат Мэриленд) произошел пожар.