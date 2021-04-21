Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве продолжение выпадения осадков ожидается до 15:00, сообщает 21 апреля центр «Фобос».

Синоптики пояснили, что синоптическая ситуация в столице определяется тыловой частью циклона. Из-за этого осадки могут продолжаться до 15:00, а также в регион поступит порция холодного воздуха — на четыре-пять градусов ниже нормы.

В столице ожидается облачная погода, осадки, воздух прогреется до восьми градусов выше нуля, в Московской области — до девяти градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.