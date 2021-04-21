Саратов, , 09:00 — REGNUM В Саратовской области 21 апреля ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра до 13 м/с, в отдельных районах порывы 25 м/с, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

По области возможны осадки в виде дождя со снегом, местами гроза. Кратковременные дожди прогнозируются до конца текущей недели.

Температура воздуха днем до +9 градусов, в южной части региона и в Правобережье — местами до +14 градусов.

ИА REGNUM напоминает, МЧС России выпустило экстренное предупреждение о том, что жителей столицы России 20 и 21 апреля ожидает мокрый снег с дождем. Кроме того, рекомендуется быть внимательным при управлении транспортным средством, а также не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

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