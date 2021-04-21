Кызыл, 21 апреля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле открыто пять дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, пункты организованы в торговых центрах, на рынке и центре занятости в Южном микрорайоне.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Специалисты напомнили, что вакцинация является наиболее эффективным методом защиты от Covid-19. В настоящее время в регионе прививают в приоритетном порядке пожилых граждан. Детям до 18 лет, беременным и людям с простудой вакцинация не рекомендована.

«Эффективность и безопасность российских вакцин доказана. После вакцинации могут быть непродолжительное повышение температуры тела, ломота в теле, общее недомогание», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тува вышла на первое место по темпам вакцинации с результатом 713 прививок в день на 100 тыс. населения.

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