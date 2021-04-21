Челябинск, , 08:57 — REGNUM Житель Челябинской области арестован в Москве за мошенничество. Об этом сообщает южноуральский главк полиции.

Гражданин находился в международном розыске. По данным следователей, ранее он возглавлял одну из коммерческих организаций и заключал договоры на поставку металлопродукции, при этом требуя полной предоплаты. Но, получая деньги, гражданин не исполнял свои обязательства.

Ущерб от его деятельности превысил 76 млн рублей. В ходе расследования мужчина скрылся. В настоящее время он находится в СИЗО Москвы.