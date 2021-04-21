Москва, , 08:55 — REGNUM Власти Москвы для строительства жилых домов по программе реновации с начала 2021 года выделили 17,3 га земли (18 участков), сообщается на портале градоначальника.

На этих территориях планируется возвести 18 домов для переселения 10,5 тыс. москвичей общей площадью 285,9 тыс. кв. метров.

Всего в Москве по программе реновации подобрано 500 стартовых площадок, на которых построят 7,9 млн кв. метров жилья. Сейчас уже возведено 108 домов площадью 1,3 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве построят первый дом по программе реновации с применением технологии информационного моделирования (ТИМ).

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