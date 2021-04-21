Лондон, , 08:55 — REGNUM В 2020 году в мире было зарегистрировано 483 казни, это самый низкий показатель с 2010 года. Об этом сообщает Amnesty International.

«В 2020 году были казнены не меньше 483 человек. Как ни шокирует эта цифра, это самое низкое число казней как минимум за 10 лет», — говорится в докладе.

Также сообщается, что это на 26% меньше, чем в 2019 году, и на 70%, чем пиковое значение 1634 казни в 2015 году.

Низкий показатель объясняется снижением количества казней в Саудовской Аравии (со 184 до 27) и Ираке (со 100 до 45).

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты остаются единственной страной западной демократии, которая все еще не отменила смертную казнь. И хотя на федеральном уровне до 2020 года такому наказанию никого не подвергали вот уже 17 лет, на уровне штатов смертную казнь до сих пор применяют. Ранее десятки борющихся за права человека американских организаций призвали президента США Джо Байдена отменить закон о смертной казни.

Читайте также: В Виргинии отменили смертную казнь