Киев, , 08:57 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 12 162 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 21 апреля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Всего за сутки на Украине госпитализировали 4411 человек, 429 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых носителей коронавируса выявили в Киеве и Харьковской области — 965 и 938 соответственно.

За время пандемии на Украине подтвердили 1 974 118 случаев заражения, а также зафиксировали 40 796 смертей, вызванных последствиями болезни.

Напомним, статистику заболеваемости за минувшие сутки: 8940 случаев заражения SARS-CoV-2, 2042 госпитализированных и 367 летальных исходов.

Читайте также: На Украине за сутки выявили почти 9 тыс. носителей коронавируса SARS-CoV-2

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США призвали американцев не ездить на Украину из-за пандемии, а также действий радикалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США призвал сограждан не посещать Украину из-за COVID-19 и радикалов