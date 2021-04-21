Вена, , 08:58 — REGNUM Австрия не намерена регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на национальном уровне и будет ждать итогов проверки от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом австрийский министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн заявил 21 апреля в эфире телеканала ORF-2.

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Мюкштайн, вступивший в должность накануне, ответил на вопрос об организации в Австрии национальной регистрации российской вакцины. «Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», — сказал он.

Министр добавил, что Австрия располагает «пока немного скудным» объёмом сведений о препарате, и выразил надежду, что больший объём данных позволит EMA зарегистрировать его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о намерении правительства закупить 1 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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