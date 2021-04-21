Барнаул, , 08:52 — REGNUM В Алтайском крае продолжает оставаться напряженной паводковая обстановка. Как сообщает 21 апреля пресс-служба правительства региона, за последние сутки удалось открыть два из пяти ранее затопленных участков дорог.

Так, в Тогульском районе открыли движение для всех видов транспорта по дороге Аксеново — Антипино — Бураново.

По-прежнему действуют ограничения на трех участках. В Алейском районе закрыта дорога Алейск — Безголосово — К-13, в Целинном районе — К-05 — Марушка — Дружба — Рупосово — К-05, в Солтонском районе — Акатьево — Сузоп — Новотроицк.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, по постоянно на 16 апреля на территории Алтайского края талые воды зашли в семь населенных пунктов пяти муниципальных образований.

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