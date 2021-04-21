Самара, , 08:56 — REGNUM Добровольцев и неравнодушных граждан более активно начнут привлекать к патрулированию пожароопасных зон в Самарской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен в правительстве региона на заседании областной комиссии по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

Сообщается, что с начала пожароопасного сезона в области пожарные уже потушили 732 природных пожара, в том числе 685 возгораний произошли на минувшей неделе.

В ходе заседания было принято решение об усилении в муниципальных образованиях патрулирования пожароопасных зон.

Пресс-служба областного правительства передает слова председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, который подчеркнул, что нужно более активно привлекать к патрулированию пожароопасных территорий добровольцев и неравнодушных граждан. Он также обратил внимание на то, что главам муниципалитетов нужно активнее выявлять и привлекать к административной ответственности виновников пожаров.

Отмечается, что в регионе действует 158 добровольных пожарных команд, в которых принимают участие 11 175 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, глава Самарской области Дмитрий Азаров принял решение ввести в 11 муниципальных образованиях режим угрозы возникновения ЧС из-за увеличения числа природных пожаров в регионе. Сейчас в области введён 4-й класс пожароопасности, с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который продлится до 15 октября 2021 года.