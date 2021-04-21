Берлин, , 08:54 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания Mansory, занимающаяся модификацией машин класса люкс, представила новую версию Ferrari F8 Tributo. Снимки с моделью распространила пресс-служба компании.

Новая версия Ferrari F8 Tributo Mansory

Модернизированный спорткар получил название Mansory F8XX. Кузов новинки окрашен в золотисто-зелёный оттенок. На корме модели установлены необычные спойлеры в виде двух отдельных L-образных антикрыльев. Они выглядят так, как будто их средняя секция была вырезана. Кроме того, авто также получило большое количество деталей кузова из углеволокна.

Также специалисты компании Mansory доработали программное обеспечение управления мотором и модернизировали систему выхлопа. В результате максимальная мощность турбированного 3,9-литрового мотора V8 выросла с 720 л. с. (770 Нм) до 880 л. с. (980 Нм). Форсированный мотор позволяет машине набирать «сотню» за 2,6 с и разогнаться до максимальных 354 км/ч.

Ранее историк Ferrari Марсель Массини сообщил, что официальная премьера самой мощной версии суперкара 812 Superfast состоится 5 мая 2021 года. При этом для избранного круга лиц будет организован закрытый показ новинки.

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