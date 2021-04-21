Кызыл, , 08:51 — REGNUM Руководство МВД Тувы наградило ученицу 3-го класса школы №1 Кызыла за проявленную гражданскую позицию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ранее она вернула владельцам два утерянных сотовых телефона.

В начале февраля восьмилетняя девочка нашла телефон по пути в продуктовый магазин. Через некоторое время она увидела ещё один телефон, лежащий на земле возле машины.

«С искренним переживанием о тех, кто потерял свои вещи, девочка сообщала о своих находках маме, Надежде Николаевне. Не раздумывая, мама с дочкой незамедлительно отправлялись за помощью в полицию, чтобы вернуть утерянное имущество», — отметили в ведомстве.

Правоохранители нашли владельцев и вернули им смартфоны. Как отмечается, те даже не ожидали, что устройства будут найдены столь быстро.

Высокие моральные качества школьницы отметил министр внутренних дел по региону Юрий Поляков, подписавший благодарственное письмо. Стражи порядка вручили девочке награду в присутствии её одноклассников и учителей.

«Самое удивительное, что это не просто поступок маленькой девочки, а выражение убежденности и высокой гражданской позиции, которые даже у взрослых не всегда можно встретить», — подчеркнули в МВД.