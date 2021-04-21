Бразилиа, , 08:52 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 69,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 14 млн. Об этом 21 апреля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 69 381 нового заразившегося SARS-CoV-2 и потому их общее число стало составлять 14 043 076.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 3321 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 378 003.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 561 689 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 30 624 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.