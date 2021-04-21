Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM В Екатеринбурге не будут отменять «Майскую прогулку», сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

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Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что все массовые спортивные мероприятия в мае будут отменены из-за коронавирусных ограничений. Однако организаторы гуляний утверждают, что гуляния всё равно состоятся.

«Майскую прогулку» не отменяют! Мы просим вас не беспокоиться раньше времени», — указано в сообщении.

Регистрация участников на прогулку продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области отменили первомайскую демонстрацию и шествие «Бессмертного полка».

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