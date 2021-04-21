Абакан, , 08:49 — REGNUM По состоянию на 21 апреля в Хакасии подтверждено 22 174 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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За сутки в регионе выявлено 19 носителей коронавируса, выздоровели 29 человек. Общее количество выздоровевших в Хакасии — 21 418 человек (96,5% от числа заразившихся).

Амбулаторно лечатся 136 жителей Хакасии с диагнозом COVID-19, в стационарах находятся 98 человек, в том числе 23 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены восемь ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Хакасии выявили 17 носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.

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