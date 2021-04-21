Сеул, , 08:49 — REGNUM Поставки вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna в Южную Корею будет сложно обеспечить в первой половине 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра, министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление он сделал 20 апреля в ходе заслушивания отчётов глав правительственных учреждений в Национальном собрании.

По его словам, значительная часть поставок будет осуществлена во второй половине года.

Напомним, что в декабре 2020 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорился с генеральным директором Moderna Стефаном Банселом о поставках 40 млн доз вакцины (для 20 млн человек).

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